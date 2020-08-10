Нелегальный магазин «Сезон» на Пулковском шоссе продолжает работу несмотря на предписание о закрытии

Нелегальный магазин «Сезон» более полугода работает на Пулковском шоссе. Закрыть его не могут ни надзорные органы, ни суд.

Останавливать деятельность продуктовый магазин не намерен.

Реализует продукцию объект торговли под названием «Сезон» уже на протяжении полугода на Пулковском шоссе. Только разрешения на это у магазина нет. Первая попытка закрытия оказалась предпринята 20 июля. Позднее, 5 августа решение о закрытии вынес Московский районный суд. В ходе проверки заведения выявили еще и нарушения, связанные с определенными условиями работы, который должны выполняться в период эпидемии. Однако магазин упорно продолжает принимать покупателей. Это подтверждает и наличие чека за приобретенные покупки. Об этом сообщает АБН.

Ранее в помещении «Сезона» находился автомобильный центр. Если обратиться к базе данных Госстройнадзора, можно отметить, что в феврале 2019 года компания ООО «Светлый путь» получила одобрение на реконструкцию объекта. Несмотря на выполнение работ, разрешение на ввод в эксплуатацию получено не было.

Представители Госстройнадзора подтвердили, что работы были начаты в апреле 2019 года, но отметили, что они не завершены и по сей день, так как необходимые условия выполнены не были.

«Светлый путь» первый раз привлекли к ответственности 31 января в рамках део об административных правонарушениях. Также, 30 апреля и 29 июля Госстройнадзор оштрафовал компанию ООО «Менахем» за незаконную работу «Сезона» без разрешения. В общей сложности, юридические лица получили штрафы в размере 3 миллионов 200 тысяч рублей.

Согласно информации системы «Контур.Фокус», ООО «Менахем» является собственностью компании «Вертикаль» на 90%. Остальной частью в виде 10% владеет Лариса Генюш, которая в компании занимает должность генерального директора.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургский гипермаркет «Сезон» закрыли из-за нарушений по COVID-19.