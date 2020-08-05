Петербургский гипермаркет «Сезон» закрыли из-за нарушений по COVID-19

В Петербурге Московский районный суд закрыл на 20 суток гипермаркет «Сезон», расположенный на Пулковском шоссе. Причина — нарушение законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов Северной столицы, 13 июля при осмотре помещений гипермаркета «Сезон», принадлежащем ООО «Менахем», выявлено невыполнение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий при возникновении угрозы распространения коронавируса.

Так, персонал питался в буфете -распреде, обеденном зале на 30 мест (работников 48) и раздаточной. Также в гипермаркете зафиксировали нарушения хранения продуктов и нашли просроченные товары.

Организация не обеспечила условия для соблюдения правил личной гигиены для персонала и посетителей. В торговом зале работал только один облучатель, чего недостаточно. Отсутствовал график проведения влажной уборки в помещениях и график проветривания.

Представитель ООО «Менахем» не явился на судебное заседание. По решению суда деятельность гипермаркета приостановлена на 20 суток.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Natura Siberica заявили о возможном закрытии магазинов.