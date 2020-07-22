В Natura Siberica заявили о возможном закрытии магазинов

В Natura Siberica заявили о возможном закрытии магазинов
Вопрос будут решать через суд. Фото: pixabay.com

У компании пытаются отсудить 4,5 миллиарда рублей.

Об этом стало известно 22 июля. Обо всем пишут РИА Новости. Компания «Первое решение» прокомментировала судебный иск от ООО «Эн+Рециклинг», которая пытается получить 4,5 миллиарда рублей. В чем суть претензий – не поясняется. По предварительным данным, поводом для разбирательств является пожар в помещении, где производится косметика.

В заявлении «Первого решения» говорится, что происходящее может негативно повлиять на дела бизнеса. Владельцы боятся закрытия магазинов, что повлечет за собой потерю работы тысячам сотрудников. Они также подчеркивают, что «Эн+Рециклинг» не может обосновать запрашиваемую сумму.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Навальный сообщил о закрытии Фонда борьбы с коррупцией. По его словам, причиной стало то, что Арбитражный суд Москвы обязал ФБК выплатить почти 30 миллионов рублей компании «Московский школьник».

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