Автоледи угодила в ДТП с трамваем на Наличной

Автоледи угодила в ДТП с трамваем на Наличной
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

В Василеостровском районе Петербурга произошло ДТП с участием легкового автомобиля и трамвая. Движение на участке затруднено.

Авария случилась сегодня вечером, 13 августа, на перекрестке Наличной улицы и Новосмоленской набережной. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Тетя залезла под трамвай», — написал автор записи.

На кадрах видно, что общественный транспорт уткнулся в боковую часть машины. Свидетели случившегося предположили, что автоледи куда-то очень торопилась, но проскочить перед трамваем не успела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что велосипедиста госпитализировали в тяжелом состоянии после ДТП с иномаркой на Заневском проспекте.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
дтп новости спб происшествия


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Ленобласти не осталось районов в «красной» зоне по ситуации с ...
В Петербурге субсидируют съемки десяти национальных фильмов
Автоледи угодила в ДТП с трамваем на Наличной
В Петербурге хотят перенять московский опыт инновационной оплаты проезда в ...
Батанов вместе с руководителями ГАТИ проинспектировал состояние фасадов ...
Велосипедиста госпитализировали в тяжелом состоянии после ДТП с иномаркой ...
Петербуржца оштрафовали на 20 тысяч за незаконное предоставление займов
В Петербурге снесли первую за 12 лет хрущевку в рамках программы реновации