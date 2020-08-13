Автоледи угодила в ДТП с трамваем на Наличной

В Василеостровском районе Петербурга произошло ДТП с участием легкового автомобиля и трамвая. Движение на участке затруднено.

Авария случилась сегодня вечером, 13 августа, на перекрестке Наличной улицы и Новосмоленской набережной. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Тетя залезла под трамвай», — написал автор записи.

На кадрах видно, что общественный транспорт уткнулся в боковую часть машины. Свидетели случившегося предположили, что автоледи куда-то очень торопилась, но проскочить перед трамваем не успела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что велосипедиста госпитализировали в тяжелом состоянии после ДТП с иномаркой на Заневском проспекте.