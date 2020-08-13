Велосипедиста госпитализировали в тяжелом состоянии после ДТП с иномаркой на Заневском

Велосипедиста госпитализировали в тяжелом состоянии после ДТП с иномаркой на Заневском
На месте медики. Фото: vk.com/spb_today

В Красногвардейском районе Петербурга произошло ДТП с велосипедистом. Мужчина получил тяжелые травмы.

Дорожный инцидент случился сегодня, 13 августа, у дома № 9/8 на Заневском проспекте. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте». На них видно, что помощь пострадавшему оказывали медики.

Как сообщает управление ГИБДД по городу и Ленобласти, 25-летний водитель за рулем Hyundai Solaris сбил велосипедиста, который пересекал проезжую часть. В результате 26-летний пострадавший получил тяжелые травмы.

По факту случившегося проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что водитель на легковушке разнес половину двора в Колпино. Есть ли пострадавшие, свидетели аварии не уточняют.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
дтп новости спб происшествия


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Ленобласти не осталось районов в «красной» зоне по ситуации с ...
В Петербурге субсидируют съемки десяти национальных фильмов
Автоледи угодила в ДТП с трамваем на Наличной
В Петербурге хотят перенять московский опыт инновационной оплаты проезда в ...
Батанов вместе с руководителями ГАТИ проинспектировал состояние фасадов ...
Велосипедиста госпитализировали в тяжелом состоянии после ДТП с иномаркой ...
Петербуржца оштрафовали на 20 тысяч за незаконное предоставление займов
В Петербурге снесли первую за 12 лет хрущевку в рамках программы реновации