Велосипедиста госпитализировали в тяжелом состоянии после ДТП с иномаркой на Заневском

В Красногвардейском районе Петербурга произошло ДТП с велосипедистом. Мужчина получил тяжелые травмы.

Дорожный инцидент случился сегодня, 13 августа, у дома № 9/8 на Заневском проспекте. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте». На них видно, что помощь пострадавшему оказывали медики.

Как сообщает управление ГИБДД по городу и Ленобласти, 25-летний водитель за рулем Hyundai Solaris сбил велосипедиста, который пересекал проезжую часть. В результате 26-летний пострадавший получил тяжелые травмы.

По факту случившегося проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что водитель на легковушке разнес половину двора в Колпино. Есть ли пострадавшие, свидетели аварии не уточняют.