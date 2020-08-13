Очевидцы: водитель на легковушке разнес половину двора в Колпино

ДТП в Колпино. Фото: группа "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"/ ВК

ДТП в Колпино. Фото: группа "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"/ ВК

Жители Колпино рассказывают об аварии во дворе одного из домов на Тверской улице.

Об этом горожане пишут в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте».

По их словам, черный автомобиль «разнес полдвора». Очевидцы также отмечают, что злоумышленник бил припаркованные во дворе машины.

Есть ли пострадавшие, свидетели аварии не уточняют.

Ранее gazeta.spb.ru писала о серьезной аварии на КАД. Легковой автомобиль, который врезался в грузовик, фактически превратился в автохлам. Очевидцы отмечают, что водитель легковушки ехал по «кольцу» с высокой скоростью.