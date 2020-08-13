Петербуржцы обеспокоены содержимым мешков под Зеленым мостом

Жители Северной столицы обратили внимание на гору мешков, находящихся под Зеленым мостом, недавно открытом после ремонта.
В четверг, 13 августа, в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте» житель Петербурга опубликовал возмущенный пост, к которому прикрепил фотографии только что отремонтированного Зеленого моста в центре города и мешки с неизвестным назначением и содержимым под ним. Автор публикации решил, что подрядчик не стал заботиться о вывозе мусора после завершения работ и попросту оставил их «как есть».
Тем не менее, в пресс-службе подрядчика объяснили, что в мешках — не мусор, а песок. Ремонт моста еще не завершен и мешки необходимы для формирования профиля дна, на него позже уложат железобетонные маты. Мусор, который сфотографировал возмущенный горожанин, вероятнее всего, прибило к мешкам течением.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 15 августа Дворцовый мост разведут под песни Виктора Цоя, в память о 30-й годовщине со дня его смерти.