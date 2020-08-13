Дворцовый мост в Петербурге разведут под композиции Виктора Цоя

Ставшее традиционным шоу «Поющие мосты» порадует жителей Северной столицы новыми мелодиями в своем репертуаре.

Увидеть, как под музыку известного рок-музыка и лидера группы «Кино» Виктора Цоя разводят переправу, все желающие смогут в ночь на субботу, 15 августа. Именно в этот день ровно 30 лет назад исполнитель разбился в автокатастрофе.

Отметим, что проекция изображения Цоя в момент разведения будет виднеться в пролете переправы. Таким образом, в городе почтят память музыканта. Об этом сообщает 78.ru.

Напомним, жизнь Виктора Цоя оборвалась на 29 году жизни 15 августа 1990 года. Певец возвращался с отдыха в Латвии на своем автомобиле «Москвич-2141». В результате потери управления он врезался в автобус и погиб.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что памятник Виктору Цою в Петербурге установят до конца августа.