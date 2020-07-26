Памятник Виктору Цою в Петербурге установят до конца августа

Памятник Виктору Цою в Петербурге установят до конца августа
Начались работы по установке памятника Викторую Цою. Фото: vk.com/mo_dachnoe

В Петербурге началась установка памятника Виктору Цою. Трехметровый монумент появится в сквере у станции метро «Проспект Ветеранов».

Участок в сквере на пересечении проспекта Ветеранов и улицы Танкиста Хрустицкого огородили. Завершить установку обещают до 31 августа.

«Прямо сейчас в сквере у м. Ветеранов проходит установка постамента памятника Виктору Цою», — рассказали местные жители в группе «Мой округ Дачное» в соцсети «ВКонтакте».

Заказчиком работ выступает Фонд Ю. Ю. Жорно, подрядчиком — ООО «Профиль».

Памятник Виктору Цою повторяет известную фотографию музыканта, снятую Юрием Чашкиным. На ней Цой стоит, скрестив руки на гитаре. Создание скульптуры началось в середине 2018 года, однако разговоры о памятники шли с 2009-го.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что съемки фильма о Викторе Цое подошли к концу. Режиссером картины выступил Алексей Учитель.

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