Памятник Виктору Цою в Петербурге установят до конца августа

В Петербурге началась установка памятника Виктору Цою. Трехметровый монумент появится в сквере у станции метро «Проспект Ветеранов».
Участок в сквере на пересечении проспекта Ветеранов и улицы Танкиста Хрустицкого огородили. Завершить установку обещают до 31 августа.
«Прямо сейчас в сквере у м. Ветеранов проходит установка постамента памятника Виктору Цою», — рассказали местные жители в группе «Мой округ Дачное» в соцсети «ВКонтакте».
Заказчиком работ выступает Фонд Ю. Ю. Жорно, подрядчиком — ООО «Профиль».
Памятник Виктору Цою повторяет известную фотографию музыканта, снятую Юрием Чашкиным. На ней Цой стоит, скрестив руки на гитаре. Создание скульптуры началось в середине 2018 года, однако разговоры о памятники шли с 2009-го.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что съемки фильма о Викторе Цое подошли к концу. Режиссером картины выступил Алексей Учитель.