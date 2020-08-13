Экс-супруга Аршавина раскрыла его заработки в «Зените»

Телеведущая Первого канала и экс-супруга футболиста Андрея Аршавина Юлия Барановская рассказала, как повлияла на размер зарплаты бывшего мужа.

По словам Барановской, до встречи с ней заработки Аршавина в петербургском «Зенита» были весьма скромными. На момент знакомства Юлии и Андрея у последнего еще даже не было контракта с клубом. Спортсмен хотел попросить у руководства «Зенита» скромную сумму, но Барановская сказала: «Ты что, больной? Проси три [миллиона — прим. ред.]». Тем не менее, заветные миллионы он стал получать лишь спустя пять лет.

Этой историей телеведущая поделилась в YouTube-шоу «Конечно Вася», выходящем на канале Gazgolder. Напомним, что отношения Юлии с легендарным футболистом длились с 2004 по 2013 год. С 1999 по 2008, при этом, Андрей выступал за «Зенит», а с 2008 по 2013 играл в лондонском «Арсенале», после чего вернулся в состав сине-бело-голубых.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Борис Раппопорт прокомментировал назначение Аршавина на пост директора департамента по развитию молодежного футбола по спортивным вопросам.