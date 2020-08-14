Пентагон вновь возьмется за изучение НЛО

Минобороны Соединенных Штатов готовит рабочую группу, которая будут расследовать случаи появления НЛО, фиксированных военными.
Как сообщает CNN, ссылаясь на двух чиновников Пентагона, ранее над этой темой работали Военно-морские силы США, поскольку именно пилотами была зафиксирована большая часть НЛО. Ведомство уже давно интересуется этой проблемой. Есть версии, что эти летающие объекты — не что иное как обычные разведывательные беспилотники земных противников.
Глава комитета по разведке сената США Марко Рубио заявил, что если это что-то, прилетевшее из космоса, то это даже лучше, чем если бы США наблюдали какой-то технологический скачок в производстве Китая, России или других противников.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Пентагон представит общественности собранные данные об НЛО.