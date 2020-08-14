Пентагон вновь возьмется за изучение НЛО

Пентагон вновь возьмется за изучение НЛО
Пентагон. Фото: pixabay

Минобороны Соединенных Штатов готовит рабочую группу, которая будут расследовать случаи появления НЛО, фиксированных военными.

Как сообщает CNN, ссылаясь на двух чиновников Пентагона, ранее над этой темой работали Военно-морские силы США, поскольку именно пилотами была зафиксирована большая часть НЛО. Ведомство уже давно интересуется этой проблемой. Есть версии, что эти летающие объекты — не что иное как обычные разведывательные беспилотники земных противников.

Глава комитета по разведке сената США Марко Рубио заявил, что если это что-то, прилетевшее из космоса, то это даже лучше, чем если бы США наблюдали какой-то технологический скачок в производстве Китая, России или других противников.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Пентагон представит общественности собранные данные об НЛО.

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