Пожилые супруги с Васильевского острова перевели мошенникам 7 млн рублей

Лжесотрудники банков убедили пенсионерку и ее супруга перевести многомиллионную сумму на другие счета, чтобы «сохранить» сбережения.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в полицию обратились 82-летняя петербурженка и ее 82-летний супруг, проживающие в доме №18/3 по 17-й линии В.О. Они рассказали, что в течение недели им неоднократно звонили «сотрудники службы безопасности» двух известных банков и сообщали пенсионерам, что злоумышленники пытаются снять деньги с их счетов. Для того, чтобы сохранить средства, они порекомендовали перевести все сбережения на другие карты.

В итоге семейная пара перевела на три банковские карты незнакомцев сумму в размере 7 млн 95 тыс. рублей. Они обратились в полицию лишь спустя неделю, когда узнали, что их обманули, от родственников.

Возбуждены уголовные дела о мошенничестве.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пожилая петербурженка купила у мошенника 3 коробки с таблетками за 160 тыс. рублей.