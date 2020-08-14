Пожилая петербурженка купила у мошенника 3 коробки с таблетками за 160 тыс. рублей

В Приморском районе Петербурга расследуют уголовное дело о мошенничестве в отношении пожилой местной жительницы.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 81-летняя хозяйка квартиры в доме №46 по улице Школьной стала жертвой мошенников. Утром ей на домашний телефон позвонил незнакомец и представился сотрудником медицинского центра им. Алмазова. Он убедил ее купить медицинские препараты. Уже через час у порога ее квартиры стоял курьер с тремя коробками таблеток, за которые пенсионерка отдала 1845 евро (более 159 тыс. рублей).

Пенсионерка описала полицейским преступника — азиатский тип лица, около 30-35 лет, среднего роста, плотное телосложение, темная одежда.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что лжегазовики вынесли из квартиры пожилой петербурженки почти 170 тысяч.