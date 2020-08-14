Больной пенсионер надругался над 10-летней соседкой по коммуналке на Можайской

Больной пенсионер надругался над 10-летней соседкой по коммуналке на Можайской
Место происшествия на Можайской улице. Фото: googl.maps

Полиция по Адмиралтейскому району задержала подозреваемого в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 10-летней девочки.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 13 августа в полицию обратилась 33-летняя мать потерпевшей, работающая страховым агентом. Она рассказала, что в мае ее сосед по коммунальной квартире в доме №37 по улице Можайской приставал к ее дочери-школьнице. Это произошло на лестничной клетке в парадной их дома.

В тот же день подозреваемого, 64-летнего безработного инвалида 2-й группы, задержали по месту жительства.

Открыто уголовное дело по факту произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что медсестра из Петербурга заподозрила мужа в надругательстве над падчерицей. На девочку он напал, когда та приехала в гости.

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