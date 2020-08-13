Медсестра из Петербурга заподозрила мужа в надругательстве над падчерицей

Медсестра из Петербурга заподозрила мужа в надругательстве над падчерицей
Петербуржца обвинили в надругательстве над падчерицей. Фото: pixabay.com

В Петербурге местная жительница обвинила собственного супруга в надругательстве над дочерью. На девочку он напал, когда та приехала в гости.

По данным gazeta.spb.ru, инцидент произошел в Красносельском районе. Работающая в Петербурге медсестра обратилась в полицию. Она рассказала, что ее муж в августе этого года совершил развратные действия сексуального характера в отношении 10-летней падчерицы.

Сейчас полиция ищет злоумышленника.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что жители Адмиралтейского района Петербурга сами поймали насильника.

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