В Кировском районе автомобиль врезался в ремонтные заграждения и завалился на бок

В Кировском районе автомобиль врезался в ремонтные заграждения и завалился на бок
Место аварии. Фото: vk.com/spb_today

Утром 14 августа, на пересечении проспекта Ветеранов и улицы Солдата Корзуна водитель не справился с управлением и въехал в зону проведения ремонтных работ.

Точная причина дорожно-транспортного происшествия неизвестна. По неустановленной причине водитель не справился с управлением и левой стороной въехал на участок без асфальта и полностью завалился на бок. Об этом сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Отмечается, что с мужчина, находившийся за рулем транспортного средства не пострадал и оперативно выбрался из автомобиля сразу же после инцидента. Позднее, на помощь приехали спасатели, скорая и сотрудники дорожной полиции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что велосипедиста госпитализировали в тяжелом состоянии после ДТП с иномаркой на Заневском.

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