В ДТП на автодороге «Кола» погибла женщина-водитель

Дорожно-транспортное происшествия на 82 км «Колы» в Ленинградской области произошло в пятницу, 14 августа, в 8 утра.

Согласно первым полученным данным, 60-летняя женщина, находившаяся за рулем автомобиля «Рено Логан», не справившись с управлением врезалась в проезжающий по встречной полосе движения «Фольксваген Транспортер», в салоне которого находился 48-летний мужчина-водитель вместе со своей 48-летней пассажиркой. Об этом сообщает Управление ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

В результате столкновения, водитель «Рено» получила травмы несовместимые с жизнью и скончалась на месте происшествия. Водитель и пассажир «Фольксвагена» остались живы, но с тяжелыми ранениями были отправлены в больницу.

Правоохранительные органы инициировали проверку по факту ДТП. Выяснятся все причины случившейся трагедии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что автоледи угодила в ДТП с трамваем на Наличной.