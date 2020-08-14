Бывший вице-губернатор Петербурга стал одним из владельцев «Стройтрансгаз»

Экс вице-губернатор Северной столицы Владимир Лавленцев получил в собственность пакет акций (19,99%) ООО «ОСХ», который владеет 88,7% «Стройтрансгаза». Ранее совладельцем являлся Газпромбанк.

Что касается остальных 80,01% «ОСХ», то ими владеет ООО «Волга Груп», которая принадлежит бизнесмену Геннадию Тимченко.

Лавленцев объяснил покупку тем, что видит у организации серьезный потенциал. Ведь она сможет стать подрядчиком для немалого количество объектов инфраструктуры России, которые планируется возвести в будущем в ходе реализации различных проектных решений. Об этом сообщает Интерфакс.

Напомним, Владимир Лавленцев являлся вице-губернатором города на Неве в 2013-2014 годах. Он курировал вопросы городского хозяйства и жилищной политики.

В 2015 году Лавленцев обосновался в Москве, где стал федеральным инспектором аппарата полномочного представителя главы России.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что бывший глава комблага Рублевский нашел работу в «Метрострое».