В Ленобласти появились ядовитые слизни-гиганты

В Ленобласти местные жители обнаружили слизней, которые угрожают полям и огородам, а вот их самих никто из местных животных есть не рискует.

Особенно заметно нашествие моллюсков в Ломоносовском районе. По словам местного жителя, в прошлом году за лето на территории района он находил всего одного слизня. В настоящее время их число значительно возросло.

«Иду по дороге, 10 штук сразу вижу», — рассказал мужчина.

Как сообщил канал «ЛЕНТВ24», в Вырице дети на дачах находят испанских слизняков. Жители отмечают, что коричневые существа вырастают до 15 сантиметров. Они внесены в сотню самых опасных «переселенцев» Европы.

«Переносят паразитов и, говорят, покрыты ядовитой слизью», — предупредили жители.

Точное место происхождения слизней не установлено – называют Францию и Испанию. Как выяснилось, утки-бегунки могут ограничить число моллюсков, однако люди заверили, что это совсем не то природное сообщество, которое хотелось бы видеть по соседству.

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