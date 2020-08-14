Участники автопробега «Государева дорога» осмотрели достопримечательности Ленобласти

Участники автопробега &#171;Государева дорога&#187; осмотрели достопримечательности Ленобласти
Тосненский район. Фото: lentv24.ru

Участники автопробега «Государева дорога» ознакомились с достопримечательностями Ленобласти. В этом и была главная идея проекта.

«Государева дорога» заканчивается в Ленобласти. Его участники стартовали из Москвы, проехали Тверскую, Новгородскую области, а после добрались до Тосненского района. В пятницу, 14 августа, автотуристы остановились в усадьбе Марьино и прогулялись по парку.

Как сообщил телеканал «ЛЕНТВ24», председатель Комитета по туризму региона Евгений Чайковский отметил, что люди стали путешествовать по России гораздо больше, чем в прежние времена.

Финальной точкой большого путешествия станет Гатчина, где автотуристы подведут итоги и предложат варианты по совершенствованию маршрута.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургские спортсмены прожали полумарафон «Северная столица» 9 августа.

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