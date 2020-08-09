Петербургские спортсмены пробегут полумарафон «Северная столица» 9 августа

В 8:30 и в 9:10 стартовали забеги спортсменов на дистанции 10 км и 21,1 км. Фото: spbhalf.runc.run

В 8:30 и в 9:10 стартовали забеги спортсменов на дистанции 10 км и 21,1 км. Фото: spbhalf.runc.run

Утром в воскресенье, 9 августа, в Петербурге стартовал полумарафон «Северная столица». Спортсмены пробегут по маршрутам в исторической части города.

Старт полумарафона, как и точка окончания забега, расположен на Дворцовой площади. Участники забега на 10 километров стартовали в 8.30 утра, а те, кто бежит 21,1 километра, отправились в путь в 9.10 утра.

Спортсмены пробегут мимо Казанского собора, Петропавловской крепости, Стрелки Васильевского острова, Адмиралтейства и Исаакиевского собора, рассказали организаторы.

Все участники полумарафона до старта находились на площади с масках и перчатках. Кроме того, всем участникам и зрителям мероприятия измеряли температуру.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что полумарафон «Северная столица» 9 августа изменит движение общественного транспорта.