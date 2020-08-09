Петербургские спортсмены пробегут полумарафон «Северная столица» 9 августа

Утром в воскресенье, 9 августа, в Петербурге стартовал полумарафон «Северная столица». Спортсмены пробегут по маршрутам в исторической части города.
Старт полумарафона, как и точка окончания забега, расположен на Дворцовой площади. Участники забега на 10 километров стартовали в 8.30 утра, а те, кто бежит 21,1 километра, отправились в путь в 9.10 утра.
Спортсмены пробегут мимо Казанского собора, Петропавловской крепости, Стрелки Васильевского острова, Адмиралтейства и Исаакиевского собора, рассказали организаторы.
Все участники полумарафона до старта находились на площади с масках и перчатках. Кроме того, всем участникам и зрителям мероприятия измеряли температуру.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что полумарафон «Северная столица» 9 августа изменит движение общественного транспорта.