В Петербурге готовят пятилетний план профилактики бездомности

На данный момент на учете в горцентре находятся 3 366 человек. Фото: pixabay

На данный момент на учете в горцентре находятся 3 366 человек. Фото: pixabay

В Северной столице разрабатывают пятилетнюю программу профилактики бездомности. Людям, не имеющим постоянного места жительства, хотят дать не только пищу и кров, но и помогать в восстановлении документов.

Об этом стало известно в пятницу, 14 августа. К созданию программы привлечены социально ориентированные НКО. В ходе собрания вице-губернатор города Олег Эргашев отметил, что необходимо содействовать трудоустройству и нормализации жизни бездомных.

Как сообщили в пресс-службе Смольного, проект предусматривает расширение срочных соцуслуг для бездомных, в том числе организацию обогрева и питания, а также расширение перечня оснований для оказания бесплатной медпомощи таким гражданам.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что бездомных подопечных «Ночлежки» накормили шарлоткой и багетами. Внести свой вклад в работу благотворительной организации решили генеральный консул Бельгии Ханс Тимбермонт и генеральный консул Франции Уго де Шеваньяк.