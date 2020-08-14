На КАД несколько грузовиков зажали легковушку

На КАД произошло ДТП с участием легковушки и большегрузами. Иномарка оказалась зажата между грузовиками.

Авария случилась в пятницу, 14 августа. Фотографии с места дорожного инцидента опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте». На них видно, что передняя часть машины сильно повреждена.

По словам свидетелей случившегося, транспортные средства столкнулись на 118-м километре Кольцевой автомобильной дороги. Там «встретились» несколько большегрузов и машина марки Kia.

Информация о пострадавших не приводится.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что упавший на бок грузовик на Волхонском шоссе автомобилисты наблюдают уже третьи сутки. Транспортное средство завалилось на бок на правой полосе магистрали при выезде из города Пушкин.