На Васильевском острове прохожие растащили участников массовой драки

На Васильевском острове произошли массовые разборки. По словам очевидцев, прохожие растащили участников драки до приезда полиции.

Инцидент произошел сегодня ночью, 15 августа, у дома №6 на 27-й линии В.О. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте». На них видно, что в конфликте участвовало не меньше семи человек. Одного из них повалили на землю и ударили ногой по голове. Затем мужчина больше не шевелился.

В настоящий момент уточняются возможные пострадавшие в инциденте, а также выясняются обстоятельства произошедшего конфликта.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что трех подростков обвиняют в нападении на петербуржца с ножом и баллончиком. В ходе оперативных мероприятий правоохранители задержали молодых людей 16, 17 и 19 лет.