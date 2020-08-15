Доходы Путина за год выросли более чем на 1 млн рублей

Доходы Путина за год выросли более чем на 1 млн рублей
В собственности президент, кроме двух квартир, находятся два "ГАЗ-М21", "Нива" и прицеп "Скиф". Фото: kremlin.ru

Президент Российской Федерации Владимир Путин задекларировал доходы за прошлый год. Согласно документации Кремля, они составили 9,7 миллиона рублей.

Отметим, что за 2018-й год доходы главы государства были на 1,1 миллион рублей меньше и составляли 8,6 миллионов. В частности, по итогам информации, опубликованной на сайте Кремля, Владимиру Владимировичу принадлежит квартира площадью 77 «квадратов» и гараж, а в пользовании находится еще одна 153-метровая квартира и гараж, площадью 18 кв. м. Также в собственности президента находятся два «ГАЗ-М21», «Нива» и прицеп «Скиф».

За год заработки премьер-министра Михаила Мишустина снизились на 700 тысяч и составили 18,2 млн рублей. Это на 700 тысяч меньше, чем в 2018 году. Экс-премьер Дмитрий Медведев, отметим, за 2019 год задекларировал 11 млн рублей дохода, в 2018 эта цифра составил 9,8 млн рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что одна из дочерей Владимира Владимировича вошла в группу добровольцев, протестировавших на себе вакцину от COVID-19.

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