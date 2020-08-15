В каждом районе Петербурга появится штаб социального волонтерства

В каждом районе Петербурга появится штаб социального волонтерства
Петербург насчитывает более 4 тысяч волонтеров. Фото: Baltphoto

На молодежном образовательном форуме Ладога, проходящем в Ленинградской области, губернатор Петербурга Александр Беглов пообещал создать в каждом районе Северной столицы штабы социального волонтерства.

Градоначальник заявил об этом в ходе своего дистанционного выступления, посвященного добровольцам, которые помогали гражданам во время пика пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Когда действовали строгие ограничения, волонтеры разносили продукты и лекарства петербуржцам, находящимся в группе риска.

На данный момент волонтерское движение в городе на Неве насчитывает свыше четырех тысяч человек. С недавних пор Петербург даже стали называть «столицей добровольчества». По словам Беглова, это почетное звание — заслуга каждого участника волонтерских штабов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что волонтерское молодежное движение борется с нелегальной рекламой в Петербурге.

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