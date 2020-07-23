Волонтеры вышли на борьбу с нелегальной рекламой в Петербурге

Городской молодежный центр «Контакт» помогает городу уничтожать объявления, в которых речь идет о наркотических средствах. Однако, вместе с этим волонтеры могут закрашивать и другие сомнительные предложения.

Антинаркотическая акция проводится центром каждый месяц. Примечательно, что реклама не просто закрашивается, а заменяется на изображение синей птицы. Рисунок был выбран такой неспроста. Птица символизирует счастье. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Если выявляется реклама на фасадах зданий, то изображения не наносятся, чтобы не портить их внешний вид. Тогда о противоправных действиях горе-рекламщиков сообщают в местные администрации.

На время эпидемии коронавируса количество волонтеров, занимающихся данной акцией, было сокращено. Однако, центр «Контакт» продолжал работать в сети и проводил прямые трансляции, делясь со зрителями полезной информацией.

Рисунки с изображением птицы начали появляться на асфальте еще с прошлого года. В общей сложности, было проведено 8 акций. Отметим, что молодежный центр оказывает помощь подросткам в непростых ситуациях.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала: трафаретная реклама наркотиков: оставить нельзя закрасить.