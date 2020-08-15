На Варшавской улице «ГАЗель» завалилась на бок

На Варшавской улице &#171;ГАЗель&#187; завалилась на бок
Место происшествия на Варшавской улице. Фото: vk.com/spb_today

В Московском районе Петербурга произошла авария с участием «ГАЗели», которая упала на бок, перегородив проезжую часть.

Кадрами с места происшествия поделились очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». Все произошло днем в субботу, 15 августа, на Варшавской улице. Автор публикации уточнил, что место ДТП находится рядом с Ленинским проспектом.

Судя по снимкам, грузовик опрокинулся на левый бок, перегородив полторы полосы движения по улице. Это затрудняет проезд для остальных водителей.

На кадрах видно, что на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и спасатели. О пострадавших не сообщается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ДТП перекрыло трассу «Скандинавия»: водители сообщают о серьезной пробке.

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