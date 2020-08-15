ДТП перекрыло трассу «Скандинавия»: водители сообщают о серьезной пробке

В Ленинградской области на федеральной трассе «Скандинавия» произошла автомобильная авария, которая мешает свободному проезду машин.

Очевидцы сообщили об этом в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». Водители поделились видеозаписью с кадрами места происшествия. На ролике запечатлена разбитая иномарка, покрытая пеной из огнетушителя. Судя по всему, автомобиль загорелся в результате ДТП.

Как уточняют пользователи, это произошло в нескольких километрах от населенного пункта Огоньки.

«Лежала женщина, а вторая сидела с перевязанной головой», — рассказали очевидцы.

Авторы публикации пояснили, что автомобильная дорога «стоит намертво». На месте работают сотрудники ГИБДД — они регулируют движение транспорта, пропуская машины по очереди по одной полосе.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», на «Скандинавии» собралась многокилометровая пробка в сторону Петербурга.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге водитель BMW протащил по дороге инспектора ДПС.