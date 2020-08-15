Россиянам рассказали об условиях получения сверхвысокой пенсии

Непонятно, однако, на какой максимальный размер пенсии могут рассчитывать рядовые пенсионеры. Фото: pixabay.com

Непонятно, однако, на какой максимальный размер пенсии могут рассчитывать рядовые пенсионеры. Фото: pixabay.com

Специалисты объяснили, как рассчитывается пенсионный коэффициент и при каких условиях граждане могут получать сверхвысокую пенсию.

Такая возможность зависит от рабочего стажа и размера заработной платы, сверхвысокие пенсионные выплаты доступны лишь отдельным группам населения, пишет «Московский комсомолец», побеседовавший с экспертами. Оказывается, что на размер пенсии чиновников, президента и председателя правительства влияет срок их нахождения на данном посту.

В частности, если председатель правительства провел на своей должности от года до трех лет, его пенсия составит 55% от средней зарплаты. Если больше, то 75% от среднего заработка. При этом пенсия премьер-министра, в сегодняшних условиях, составила бы 465 тысяч рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, как жители Северной столицы могут получать пенсию в 90 тысяч рублей.