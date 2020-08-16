На «Ленфильме» состоялось открытие пространства Kino Korner

На «Ленфильме» состоялось открытие пространства Kino Korner
Площадь пространства "Kino Corner" составляет 1,2 тысячи квадратных метров. Фото: Baltphoto

Общественное пространство Kino Korner начало свою работу на территория «Ленфильма».

Открытие объекта для любителей музыки, кинематографа и творческого досуга состоялось в субботу, 15 августа. Kino Korner будет работать каждые выходные дни с 12:00 до 22:00 вплоть до окончания сентября. Все мероприятия для посетителей при этом станут абсолютно бесплатными. Об этом сообщает 78.ru.

В первый день гости нового арт-пространства, созданного «Ленфильмом», могли посетить выставку фотографий, обучиться гончарному делу, послушать известных музыкантов (Алиса Гребенщиков, Тося Чайкина и Дунаевский Orchestra), а также заглянуть в Музей Магии.

Стоит отметить, что для оформления внешнего облика нового арт-объекта в киностудии привлекли знаменитых граффити-художников. Сцены из культовых фильмов «Ленфильма» оказались изображены на стенах нового событийного пространства.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что киностудия «Ленфильм» анонсировала открытие пространства Kino Corner.

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