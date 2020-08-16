Смертельное ДТП на Пулковском шоссе: женщина погибла после столкновения со столбом

Смертельное ДТП на Пулковском шоссе: женщина погибла после столкновения со столбом
Причины аварии пока неизвестны. Фото: pixabay.com

Дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом произошло рано утром, 16 августа, на Пулковском шоссе.

Трагедия случилась приблизительно в 4:30 утра. Согласно предварительной информации, 23-летний водитель Kia Rio, потеряв контроль над управлением транспортным средством, сначала наехал на бордюр, а потом врезался в фонарный столб. Вместе с водителем в салоне автомобиля находилась 30-летняя пассажирка, которая получила серьезные травмы и скончалась. Об этом сообщает управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По факту аварии сотрудники правоохранительных органов инициировали начало проверки. Выясняются все причины и обстоятельства случившегося.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ДТП перекрыло трассу «Скандинавия»: водители сообщают о серьезной пробке. Авария, произошедшая рядом с населенным пунктом Огоньки, стала причиной серьезного затора на дороге.

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