Спасатели ночью тушили баню в деревне под Кингисеппом

Спасатели ночью тушили баню в деревне под Кингисеппом
Баня загорелась около четырех утра. Фото: pixabay.com

В Кингисеппском районе Ленинградской области в ночь на воскресенье, 16 августа, загорелась баня.

ЧП произошло в деревне Волково. Экстренные службы в три часа ночи получили информацию о том, что загорелось здание бани в Куземкинском сельском поселении. Сотрудники МЧС оперативно отправились на место происшествия.

По прибытию стало понятно, что пламя охватило помещение площадью 36 квадратных метров. Ликвидировать огонь специалистам удалось к 4:39. Об этом сообщает Главное управление МЧС по Ленинградской области.

При тушении пожара было задействовано восемь спасателей и две единицы специальной техники. Информация о пострадавших отсутствует.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России за сутки потушили 53 лесных пожара. Работники «Авииалесохраны» потушили 6,3 тысячи гектаров горящих лесов.

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