В России за сутки потушили 53 лесных пожара

На территории России за сутки площадь природных пожаров в зоне активного тушения значительно уменьшилась. Спасателям удалось потушить 6,3 тыс. гектаров горящих лесов.

В пятницу, 14 августа, в РФ силами огнеборцев были потушены 53 зоны, на территории которых произошло возгорание.

Как сообщил RT, к началу следующего дня на территории страны был зафиксирован 91 действующий пожар. Ликвидацией горений продолжают активно заниматься сотрудники «Авиалесоохраны».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Курортном районе Петербурга 92 пожарных привлекли к тушению пылающего ангара площадью 100 на 20 квадратных метров на деревообрабатывающем заводе. Огонь распространился на площади 2 тыс. «квадратов». К настоящему моменту пламя локализовали.