В Курортном районе 92 спасателя тушат здание древоперерабатывающего предприятия

В Курортном районе Петербурга 92 пожарных привлекли к тушению пылающего ангара площадью 100 на 20 квадратных метров на деревообрабатывающем заводе. К настоящему моменту пожар локализован.

Возгорание случилось в пятницу, 14 августа, в доме №93 по Ленинградской улице. Там загорелось производственное предприятие. Кадры с места происшествия опубликовало в своем Telegram-канале МЧС России.

По данным ведомства, в 20:26 пожару был присвоен второй номер сложности. Спасатели прибыли к месту ЧП на 23 спецмашинах. Огонь распространился на площади 2 тыс. «квадратов».

К 20:59 огонь удалось локализовать. Обошлось без пострадавших.

Обстоятельства появления огня не приводятся.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Сланцевском районе восемь спасателей тушили частный дом.