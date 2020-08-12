В Сланцевском районе восемь спасателей тушили частный дом

В Сланцевском районе Ленобласти спасатели тушили частный дом. Огонь охватил 25 квадратных метров постройки.

Пожар случился в ночь на среду, 12 августа, в деревне Федорово поле. Сигнал о ЧП поступил на пульт дежурного части в 1:38. К месту происшествия незамедлительно были направлены восемь сотрудников на двух спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по области, ликвидировать открытое горение удалось чуть более, чем за полтора часа.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ломоносовском районе Ленобласти ночью загорелось жилое здание, огонь распространился на 265 квадратных метрах.