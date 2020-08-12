В Пикколово дом полыхал на более 200 «квадратах»

В Пикколово дом полыхал на более 200 &#171;квадратах&#187;
На место незамедлительно отправились сотрудники противопожарных служб. Фото: pixabay

В Ломоносовском районе Ленобласти ночью загорелось жилое здание, огонь распространился на 265 квадратных метрах.

Возгорание случилось вечером вторника, 11 августа, в деревне Пикколово. Сигнал о ЧП поступил сотрудникам части в 23:00. 12 спасателей незамедлительно выехали на место происшествия.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по области, полтора часа потребовалось пожарным для ликвидации огня. В 00:35 пламя было полностью потушено.

Информация о пострадавших не поступала.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Софийской улице пожарные два часа тушили три гаража. Спасатели боролись с огнем на протяжении двух часов.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
ГУ МЧС России по Ленобласти пожар происшествия


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Сланцевском районе восемь спасателей тушили частный дом
В Пикколово дом полыхал на более 200 «квадратах»
Актер Александр Ширвиндт попал в аварию в Валдае
На Левашовском шоссе разбились две иномарки, водителей госпитализировали
Каршеринг и такси угодили в столбы на парковке ТЦ «МЕГА-Дыбенко»
Муцениеце оказалась «бревном» в постели после развода с Прилучным
На Сахалине на берег выбросило тушу неизвестного существа
На «Нарве» водитель Nexia заживо сгорел после лобового ДТП с грузовиком