На Софийской пожарные два часа тушили три гаража

В ночь на вторник, 11 августа, во Фрунзенском районе Северной столицы горели несколько гаражей. Спасатели боролись с огнем на протяжении двух часов.

Согласно информации городского главка МЧС России, экстренные службы получили сообщение о пожаре на Софийской улице, дом №92/3, накануне в 23.22.

На место происшествия направили пять единиц специальной техники и 19 сотрудников МЧС. Там они выяснили, что горят три металлических гаража площадью 3х10 квадратных метров.

Пожарные потушили огонь к 1.17 вторника. В результате в гаражах выгорела обстановка на площади 50 квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала.

На месте происшествия работают дознаватели, причины возгорания устанавливаются.

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