В квартире на Новобелицкой вспыхнул балкон

В Петербурге около получаса тушили пожар в Красносельском районе. Там загорелась квартира.
Об этом сообщает ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу. Пожар произошел на Новобелицкой улице.
Там в многоквартирном доме вспыхнула однокомнатная квартира. На балконе загорелась обстановка, огонь успел охватить два «квадрата».
«Сведения о пострадавших не поступали», — добавили в региональном управлении ведомства.
Ранее gazeta.spb.ru писала о пожаре во Фрунзенском районе Петербурга. Там, на Софийской улице, загорелась двухкомнатная квартира.