В квартире на Новобелицкой вспыхнул балкон

В квартире на Новобелицкой вспыхнул балкон
Новобелицкая улица. фото: скриншот панорам "Гугл"

В Петербурге около получаса тушили пожар в Красносельском районе. Там загорелась квартира.

Об этом сообщает ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу. Пожар произошел на Новобелицкой улице.

Там в многоквартирном доме вспыхнула однокомнатная квартира. На балконе загорелась обстановка, огонь успел охватить два «квадрата».

«Сведения о пострадавших не поступали», — добавили в региональном управлении ведомства.

Ранее gazeta.spb.ru писала о пожаре во Фрунзенском районе Петербурга. Там, на Софийской улице, загорелась двухкомнатная квартира.

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