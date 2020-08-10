В квартире на Новобелицкой вспыхнул балкон

В Петербурге около получаса тушили пожар в Красносельском районе. Там загорелась квартира.

Об этом сообщает ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу. Пожар произошел на Новобелицкой улице.

Там в многоквартирном доме вспыхнула однокомнатная квартира. На балконе загорелась обстановка, огонь успел охватить два «квадрата».

«Сведения о пострадавших не поступали», — добавили в региональном управлении ведомства.

Ранее gazeta.spb.ru писала о пожаре во Фрунзенском районе Петербурга. Там, на Софийской улице, загорелась двухкомнатная квартира.