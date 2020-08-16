В Пушкине мужчине проломили голову камнем

В Пушкине мужчине проломили голову камнем
Полицейские задержали подозреваемого. Фото: pixabay

В Шушарах нашли труп мужчины с ранениями головы.

В пятницу, 14 августа, сотрудники правопорядка узнали от очевидцев информацию о том, что на Муромской улице в поселке Шушары найдено тело 40-летнего жителя Пушкинского района.

Полицейские начали проверку по факту случившегося, а также розыскные работы для обнаружения возможного убийцы. Некоторое время спустя удалось задержать подозреваемого в преступлении — 28-летнего безработного мужчину. Об этом сообщает ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Выяснилось, что между подозреваемым и пострадавшим произошла конфликтная ситуация. В ходе разбирательств, задержанный схватился за камень и ударил им своего оппонента по голове, чем нанес ему травмы несовместимые с жизнью.

По факту умышленного причинения тяжелого вреда здоровью возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что напавший с камнем у Муринского кладбища на петербурженку уже оказался в СИЗО.

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Пушкинский район смерть уголовное дело


 

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