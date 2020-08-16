На Товарищеском воскресное утро началось с полыхающей кухни

На Товарищеском воскресное утро началось с полыхающей кухни
В результате инцидента никто не пострадал. Фото: https://vk.com/spb_today

Огонь успел охватить 6 квадратных метров, когда его наконец ликвидировали.

В Невском районе Петербурга произошел пожар в трехкомнатной квартире сегодня утром, 16 августа. Обо всем сообщили в ГУ МЧС по городу. На Товарищеском проспекте в одном из домов вспыхнула кухня. На место вызвали спасателей, которые довольно быстро справились с возгоранием. Огонь, отмечают они, успел охватить шесть квадратных метров, но никто не пострадал.

В социальной сети «Вконтакте» опубликовали фотографии с места инцидента. На них видны несколько спецмашин.

«Сейчас проверяют соседние квартиры на наличие задымления»,

— говорится в посте.

Пока непонятно, что стало причиной происшествия.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что во время драки в петербургской подземке распылили перцовый баллончик.

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