Петербургский спасатель поднялся на Эверест и развернул на его вершине флаг МЧС

Начальник Санкт-Петербургского ПСО, сотрудник МЧС Вячеслав Макухин смог взобраться на Эверест за неделю.

Спасатель, закончив необходимую подготовку, приехал в урочище Джилы-Су, где 7 августа начал восхождение на Эверест. Путь не был простым. Несколько дней необходимо было затратить на акклиматизацию, регулярные остановки на разных высотах позволяли организму привыкать к дальнейшим нагрузкам, в виде изменения давления.

На четвертый день восхождение начало усложняться ухудшением погодных условий. Спасатель попадал то под град, то под снег. Даже штурмовой лагерь был завален осадками.

Уже в ночь на 13 августа Макухин смог достигнуть цели — Восточной вершины Эльбруса. Движение далось нелегко из-за нехватки кислорода и сильного ветра, но путь удалось завершить без проблем. Наверху спасатель из Петербурга поднял флаг 30-летия МЧС России от имени Северо-Западного РПСО. Об этом сообщает ГУ МЧС по Петербургу.

Сам подъем занял 9 часов 30 минут. Вместе с возвращением в штурмовой лагерь на весь процесс оказалось затрачено 13 часов.

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