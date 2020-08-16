В начале рабочей недели в Петербурге будет сухо и прохладно

В Северной столице новая неделя начнется с незначительного похолодания, однако уже к среде лето снова напомнит о себе.

В понедельник, 17 августа, ожидается, что воздух в городе прогреется до +21 градуса, а в ночное время столбики термометра опустятся до 13 градусов тепла. Будет облачно, ветер подует западный до 4–9 м/с.

По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», погода порадует жителей отсутствием дождя.

На следующий день в городе на Неве будет чуть теплее — до +21 градуса. А в среду, 19 августа, погода окончательно разгуляется — воздух прогреется до +25 градусов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в районе развязки КАД с Обуховской Обороны перекроют две полосы движения. На участке дороги будут менять деформированные швы. За работы возьмется компания «ЕвроТрансСтрой». Они будут проводиться круглосуточно.