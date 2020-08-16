Петербургских школьников могут оставить без питания

Сейчас не у всех учебных заведений есть заключенные контракты. Фото: pixabay

Сейчас не у всех учебных заведений есть заключенные контракты. Фото: pixabay

Из-за реформы питания учащиеся петербургских школ могут остаться без завтраков и обедов в новом учебном году.

К первому сентября минимум пять районов Северной столицы не успеют подготовиться. Сейчас не у всех учебных заведений есть заключенные контракты.

Как сообщили в Управлении социального питания, учащиеся не останутся без еды. Однако эксперты считают иначе. По их словам, подготовку оборудования надо начать уже с 15-17 августа, однако в городе еще даже не проводили конкурсы.

Напомним, по новому закону, ученикам 1-4 классов должны подавать горячее не реже одного раза в день.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что школы, детсады и колледжи Петербурга заработают с 1 сентября в обычном режиме. Соответствующий указ подписал губернатор города Александр Беглов.