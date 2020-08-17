От стартап-школы до крафт-фестиваля. Интересные события предстоящей недели в Петербурге

Gazeta.SPb.ru рассказывает о самых интересных и полезных мероприятиях, которые пройдут в городе на Неве на этой неделе.

Образование

17 августа в Петербурге стартует Международная летняя стартап-школа SumIT + INNOCAMP, которая пройдет в онлайн-формате. Мероприятие будет длиться практически до конца месяца и объединит студентов-предпринимателей — как иностранных, так и российских — с разным профессиональным опытом (информационные технологии, экономика, дизайн и др.). Участники освоят лучшие технологические предпринимательские практики, которые позволят разработать свой IT-стартап и пройти мини-акселератор от идеи до стадии минимально жизнеспособного продукта. В конце программы состоится Demo Day, где команды представят свой проект экспертам отрасли и венчурным инвесторам.

Комитет по образованию Петербурга приглашает поучаствовать в конкурсе видеороликов «Безопасность дорожного движения». Его суть заключается в том, чтобы подготовить и представить соответствующий материал до 25 августа. Подробности можно найти в официальной группе ведомства в социальной сети ВКонтакте.

Здоровье

17 августа в Александровской больнице открывается прием экстренных больных в неврологическом и кардиологическом отделениях Регионального сосудистого центра. Возобновляется оказание помощи пациентам с гинекологическими и урологическими заболеваниями. Кроме того, с 13 августа заработали отделение онкогематологии и химиотерапии и отделение медицинской реабилитации.

С 8 утра 22 августа в Клинике высоких медицинских технологий имени Н.И. Пирогова СПбГУ можно будет пройти бесплатный осмотр с дерматоскопией с целью раннего выявления меланомы и других онкологических заболеваний кожи.

Музыка

С 16 по 17 августа в Ледовом дворце будут проходить съемки музыкального фестиваля «Белые ночи», сообщает городской комитет по культуре. Из-за пандемии коронавируса мероприятие в этом году можно будет посмотреть на центральных телеканалах и в интернете, но когда именно — пока не известно. Участниками станут отечественные исполнители Владимир Пресняков, Диана Арбенина, Леонид Агутин, Валерий Меладзе и др.

20 августа с акустическим концертом выступит группа Animal ДжаZ. Песни в исполнении коллектива прозвучат с одной из петербургских крыш на Аптекарском проспекте.

22 августа в Центральном парке культуры и отдыха им. С. М. Кирова можно будет насладиться музыкальными композициями в исполнении заслуженных артистов России, лауреатов международных конкурсов и пианистов-виртуозов. Ровно в 13:00 начнется большой концерт мастеров фортепианного искусства «Белое и черное».

Спорт

Вечером в субботу, 22 августа, можно будет понаблюдать за матчем Зенит — Тамбов, который пройдет на Газпром-Арене. А в воскресенье, 23 августа, на стадионе Новая Арена встретятся Звезда СПб и Торпедо-Владимир.

Досуг

16 августа на территории «Ленфильма» заработало арт-пространство KINO CORNER. Проект рассчитан до конца сентября и представляет собой пешеходную улицу, на территории которой предусмотрены мастер-классы, концерты, кинопоказы и спектакли, а также творческие встречи с петербургскими актерами. Вход бесплатный.

22 и 23 августа пройдет четвертый фестиваль крафтовой культуры St.Petersburg Craft Event. В 2020 году он состоится на берегу Финского залива — в пространстве «Севкабель Порт». Мероприятие традиционно состоит из шести основных частей: Craft Music, Craft Beer, Craft Food, Craft Business, Craft Fun и Craft Market. Название каждой говорит само за себя.