Врач рассказала, какой продукт опасен для почек

Российский врач-нефролог Людмила Артюхина рассказала о вредном для почек продукте, который можно встретить на каждом столе. Речь идет об обычной поваренной соли.

Специалист утверждает, что в современном обществе стоит большая проблема чрезмерного употребления данного продукта. Об этом врач рассказала в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Поваренная соль популярна из-за повышенного спроса на фастфуд, полуфабрикаты и продукты, которые щедро ей приправлены. Медик отметила, что человеческий организм имеет высокий порог восприимчивости соли.

По ее словам, чрезмерное употребление соли может привести к проблемам с почками, что грозит крайне болезненными симптомами.

Артюхина подчеркнула, что признаками болезней почек могу быть слабость, утомляемость, отеки при ходьбе, а также артериальные гипертензия и гипертония.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что диетолог рассказала о продуктах, которые нельзя есть на ужин.