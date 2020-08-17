Огонь уничтожил кровлю и чердак дома на Новоалександровской улице

Ночью в понедельник, 17 августа, в Приморском районе Петербурга горел жилой дом. Спасатели боролись с огнем больше часа.

Согласно информации главного управления МЧС по городу и области, экстренные службы получили сообщение о пожаре в доме №68 по Новоалександровской улице в 1:49 ночи. Очевидцы сообщили, что горят кровля и чердачное помещение.

К борьбе с огнем привлекли 19 человек личного состава и четыре единицы специальной техники. На месте происшествия сотрудники ведомства установили, что пожар распространился по площади 160 квадратных метров.

Спасатели справились с пожаром к трем часам ночи. Как отметили в ведомстве, информация о пострадавших не поступала.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Волосовском районе тушили постройки на площади 300 кв. метров. Справиться с огнем удалось через 40 минут.