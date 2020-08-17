Стал известен лучший материал одежды для защиты от COVID-19

Стал известен лучший материал одежды для защиты от COVID-19
Защитные маски, изготовленные из качественного хлопка, наиболее безопасны и выгодны. Фото: unsplash

Канадские ученые выяснили, какая ткань лучше защищает человека от коронавирусной инфекции.

Как сообщают «Известия», ссылаясь на исследование ученых из канадских Агентства общественного здравоохранения и Манитобского университета, если SARS-CoV-2 нанести на ткань из стопроцентного хлопка, то вирус деградирует менее чем за 24 часа.

Специалисты также выяснили, что защитные маски, изготовленные из качественного хлопка, наиболее безопасны и выгодны. Отмечается, что даже три слоя ткани из чистого хлопка схожи по уровню защиты с хирургической одеждой.

Ученые пояснили, что провисевшая сутки в шкафу хлопковая одежда может считаться безопасной. При этом они отметили, что медицинская маска все равно защищает от инфекции лучше, чем многослойная хлопковая.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые раскрыли новую версию появления коронавируса.

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