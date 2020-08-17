В Новой Голландии стартует Международный фестиваль дебютного кино

В понедельник, 17 августа, в модном общественном пространстве Петербурга «Новая Голландия» начнется Международный фестиваль дебютного кино.

Информация об этом появился на официальной странице «Новой Голландии» в социальной сети «Вконтакте». Организаторы подчеркивают, что мероприятие проводится с соблюдением всех требований безопасности: зрительные места расположены на расстоянии полутора метров друг от друга, посетителей пускают только при наличии СИЗ.

Кроме того, для соблюдения закона «О тишине», смотреть кино зрители будут в специально выданной и перед этим продезинфицированной гарнитуре. Спецпрограмму фестиваля откроет картина Пьетро Марчелло «Мартин Иден», номинированная на «Золотого льва». Часть фильмов доступна к просмотру онлайн, их можно арендовать на 48 часов — выручка от аренды отправится в помощь «Ночлежке».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургский музыкальный фестиваль «Белые ночи» пройдет онлайн.