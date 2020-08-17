Врач из психиатрической больницы в Петербурге отдал лжесотрудникам банка 475 тыс. рублей

Врач из психиатрической больницы в Петербурге отдал лжесотрудникам банка 475 тыс. рублей
Врач стал жертвой мошенников. Фото: Pixabay

Банковские мошенники обманули врача из Петербурга на сумму в 475 тысяч рублей. Об этом стало известно gazeta.spb.ru.

Днем в субботу, 15 августа, в полицию обратился 72-летний врач-инфекционист городской психиатрической больницы №3, проживающий на Киришской улице. Он рассказал, что двумя днями ранее ему позвонил незнакомец и представился сотрудником «Сбербанка». Мужчина сообщил, что кто-то пытался зайти в его аккаунт и, чтобы сохранить средства, необходимо перевести деньги на другой счет.

После звонка доверчивый мужчина перевел на указанный ими счет 475 тысяч рублей.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Мошенников разыскивают.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что житель Выборгского района перевел «банковским мошенникам» 750 тысяч.

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